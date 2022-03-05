Facebook заблокирован в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, на территории России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Роскомнадзор отмечает, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

25 февраля Роскомнадзор сообщил что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. 23 февраля сообщалось, что Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ. Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения.