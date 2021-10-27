Facebook мешкал с решением вопроса дезинформации о вакцинах против COVID-19

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - В марте, когда заявления об опасности и неэффективности противокоронавирусных вакцин начали распространяться в социальных сетях, некоторые сотрудники Facebook посчитали, что нашли способ помочь пользователям социальной сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Изменив ранжирование сообщений о вакцинах в новостных лентах, исследователи Facebook поняли, что они могут сократить поток вводящей в заблуждение информации о вакцинах от COVID-19 и предложить пользователям публикации из достоверных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Но вместо этого, Facebook по каким-то причинам отложил внедрение предложений исследователей компании и не вносил никаких других изменений до апреля. Компания также проигнорировала еще одно предложение, сделанное в марте, относительно отключения комментариев к сообщениям о вакцинах.

Критики компании говорят, что причина, по которой Facebook не спешил с реализацией данных предложений, проста: технический гигант опасался, что это может повлиять на прибыль.

Почему не удалить комментарий, который вводит в заблуждение, спросите вы. Все просто – эти комментарии привлекают внимание, а внимание равняется доходу от рекламы, считает Имран Ахмед, генеральный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью, группы наблюдения за Интернетом.

В заявлении, отправленном по электронной почте, компания Facebook сообщила, что в этом году добилась «значительного прогресса» в снижении уровня дезинформации о вакцинах в лентах пользователей.

Согласно внутренним документам компании, обнародованным бывшим сотрудником Facebook, юрисконсультом Фрэнсис Хауген, в разгар пандемии компания тщательно исследовала, как ее платформы распространяют дезинформацию о жизненно важных вакцинах. Документы также показывают, что рядовые сотрудники регулярно и безрезультатно предлагали решения по противодействию материалам о неэффективности вакцин.

Как правило, Facebook ранжирует публикации по вовлеченности - по общему количеству лайков, дизлайков, комментариев и тому, сколько раз пользователи поделились той или иной публикацией. Эта схема ранжирования может хорошо работать для безобидного контента, такого как рецепты, фотографии собак и т.д. Но внутренние документы Facebook показывают, что когда дело доходит до спорных вопросов, касающихся здравоохранения, ранжирование на основе вовлеченности только подчеркивает разногласия и сомнения.

Для того, чтобы изучить способы снизить распространение дезинформации о вакцинах, исследователи Facebook изменили рейтинг постов для более чем 6 000 пользователей платформы в США, Мексике, Бразилии и на Филиппинах. Вместо того, чтобы видеть сообщения о вакцинах, выбранных на основе их популярности, эти пользователи видели сообщения, отобранные на основе их достоверности.

Результаты были поразительными: почти на 12% уменьшилось недостоверное содержание, и на 8% увеличилось содержание от авторитетных организаций общественного здравоохранения, таких как ВОЗ или Центры по контролю за заболеваниями США. У этих пользователей также на 7% снизилось количество негативных взаимодействий на сайте.

Сотрудники компании отреагировали на исследование с энтузиазмом, именно так по их мнению платформе следовало поступать с контентом, направленным против вакцин.

Facebook заявила, что реализовала многие результаты исследования, но только вот произошло это на один месяц позже, уже после решающего этапа глобального развертывания вакцин от коронавируса.

Необходимость срочных действий от компании была очевидна: в то время США внедряли вакцины для самых уязвимых слоев - пожилых и больных. Только 10% населения получили первую дозу вакцины от COVID-19 на тот момент. По данным опроса, проведенного Центром исследований по связям с общественностью Associated Press, треть американцев думали о том, чтобы вообще не вакцинироваться.

Исследование, проведенное компанией Facebook в феврале, показало, что до 60% комментариев к сообщениям о вакцинах носили негативный характер относительно вакцины или вовсе были против нее.

Дальше-больше. Согласно документам компании, негативные комментарии относительно вакцины на платформе Facebook стали настолько ужасны, что даже ЮНИСЕФ и ВОЗ отказались использовать бесплатную рекламу, предоставленную компанией, для пропаганды вакцинации.

15 марта глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания начнет маркировать безопасные сообщения о вакцинах. Центр противодействия цифровой ненависти считает, что данный шаг позволил Facebook и дальше получать высокую заинтересованность от пользователей - и в конечном итоге получать прибыль - от комментариев, направленных против вакцинации.

«Они пытались найти способы не снижать вовлеченность, но в то же время создавать впечатление, будто они пытались предпринять какие-то шаги для устранения проблем, которые они вызвали», - говорит Имран Ахмед, генеральный директор Центра.

«Нереально ожидать, что такая многомиллиардная компания, как Facebook, добровольно изменит систему, которая оказалась настолько прибыльной, - заявил Дэн Брахми, генеральный директор Cyabra, израильской технологической компании, которая анализирует социальные сети и дезинформацию. Брахми считает, что государственное регулирование может быть единственным инструментом, который может повлиять на Facebook.

NBC News сообщает о том, что главы таких технических гигантов, как Snapchat, TikTok и YouTube уже «открестились» от Facebook, заявив на слушании в Конгрессе США во вторник о том, что их платформы безопасны для детей и подростков. Основной посыл вышеперечисленных платформ звучит как «Мы – не Facebook».