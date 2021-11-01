Facebook и МИОР РК выпустили совместное заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с целью оказания содействия Правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» («Content Reporting System» (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан.

Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.

«Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с Правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить Правительству Казахстана доступ к «Системе уведомления о контенте», которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам Правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства», - заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью г-н Джордж Чен.

Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.

28 октября т.г. командой Facebook проведен тренинг для специалистов Министерства по работе с «Системой уведомления о контенте», а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября Министерство уже приступит к работе в Системе.

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с Министерством по различным аспектам.

Министерство выражает уверенность, что использование «Системы уведомления о контенте» позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.

Пользуясь случаем, Министерство подчеркивает свою приверженность проводимому курсу на построение безопасного информационного пространства и готовность к выстраиванию конструктивного диалога и налаживанию сотрудничества с интернет-компаниями, предоставляющими свои услуги населению Казахстана.