Фабрику по производству индюшатины начали строить в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство фабрики по производству индюшатины начато в Павлодарском районе Павлодарской области. Также есть необходимость в создании крахмального и сахарного заводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Об этом в региональной службе коммуникаций сообщил аким Павлодарского района Александр Бабенко.

«В этом году мы начали строительство фабрики по производству индюшатины, - говорит спикер. - Проект большой. Инвестор ТОО «TURKEY PVL» приступил к реализации, уже начаты земляные работы, частично проложен фундамент. Четырехлетний проект позволит в два раза увеличить производство промышленной продукции Павлодарского района».

Фабрика строится в Шакатском сельском округе, планируется производить линейку продукцию от яйца до мяса. Кроме того, аким высказался о необходимости строительства крахмального и сахарного заводов для решения вопросов растениеводства.

«В этом году склады у фермеров полные, вместе с увеличением площадей под картофель и с применением новых семян растет урожайность, - отмечает Александр Бабенко. - Мы собрали 130 тыс тонн картофеля и примерно столько же овощей. Цена на картофель колеблется от 40 до 43 тенге. Для фермеров это достаточно низкая цена. Необходимо искать новые рынки сбыта. КХ «Маяк» заключили контракт на поставку клубневых и овощей с Узбекистаном и Туркменистаном».

Тем не менее, по словам акима, нужно частично переходить от столового картофеля к техническому.

«Я выезжал в Беларусь, там имеется крупный крахмальный завод мощностью 6 тыс тонн крахмала, - говорит спикер. - Себестоимость проекта - 10 млн евро. Мы вели переговоры со столичным инвестором, к сожалению, он отказался. Но такой завод нам однозначно нужен. Рядом с нами Юго-Восточная Азия - крупнейший потребитель картофельного крахмала».

Александр Бабенко отметил, что в 80-е годы на территории нынешнего села экспериментально сажали сахарную свеклу, урожайность была 450 центнеров с гектара. К слову, заинтересованных инвесторов пока не нашлось.