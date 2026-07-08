Ежи Старак удостоен ордена «Достық»: как Polpharma развивает фармацевтическую отрасль Казахстана

Высокая государственная награда стала признанием многолетнего вклада Ежи Старака и Группы Polpharma в развитие фармацевтической отрасли Казахстана, укрепление системы здравоохранения, локализацию производства современных лекарственных препаратов и повышение их доступности для пациентов. Эти направления уже многие годы остаются основой стратегического партнерства компании с Казахстаном.

Фото: Kazinform

— Я воспринимаю эту награду как символ дружбы и взаимного доверия. Это признание не только моего труда, но и работы всего коллектива Polpharma, который ежедневно трудится ради здоровья пациентов. Мы инвестируем в Казахстан уже 15 лет и поэтому чувствуем большую ответственность за здоровье казахстанских пациентов, — отметил Ежи Старак.

Казахстан — стратегический партнер Группы Polpharma

Выступая на пресс-конференции в Астане, Ежи Старак подчеркнул, что Казахстан занимает особое место в стратегии развития Группы Polpharma. Компания рассматривает страну не только как перспективный рынок, но и как долгосрочного партнера, с которым связывает планы по развитию современной фармацевтической индустрии.

С 2011 года, после вхождения шымкентского предприятия Polpharma Santo в международную Группу Polpharma, в модернизацию производства инвестировано более 130 млн долларов США. Сегодня завод является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов в Казахстане: здесь выпускается каждая пятая упаковка лекарств, используемых в стране.

Компания продолжает расширять производственные мощности в Казахстане, реализуя инвестиционную программу на 2026–2036 годы стоимостью 60 млн евро. В рамках программы планируется локализовать производство препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических заболеваний, а также противотуберкулезных лекарственных средств. Реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны, снизить зависимость от импорта, расширить экспортный потенциал казахстанской фармацевтической продукции и повысить доступность современных лекарств для пациентов.

— Во время пандемии весь мир увидел, насколько важна лекарственная безопасность. Когда границы закрылись, поставки препаратов из-за рубежа оказались под угрозой. Поэтому для каждого государства собственное производство лекарств — это важная составляющая национальной безопасности. Мы гордимся тем, что производим в Казахстане жизненно необходимые лекарственные препараты, — сказал Ежи Старак.

Сегодня Polpharma Santo производит более 380 лекарственных препаратов по 14 терапевтическим направлениям, обеспечивает около 1400 рабочих мест, сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями и участвует в подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

Искусственный интеллект как инструмент развития

Отдельное внимание в ходе пресс-конференции было уделено цифровой трансформации. О применении искусственного интеллекта в деятельности Группы Polpharma рассказал руководитель по вопросам трансформации и цифровизации Группы Polpharma Фабрицио Франчезио.

Фото: Kazinform

— Цифровая трансформация — это не просто тренд, а важная часть долгосрочной стратегии компании. Искусственный интеллект помогает ускорять разработку новых продуктов, совершенствовать производственные процессы и принимать более эффективные управленческие решения. Мы используем цифровые решения для анализа производственных данных, моделирования процессов и контроля качества. Эти технологии позволяют не только повысить эффективность производства, но и улучшить качество лекарственных препаратов и обеспечить пациентов необходимыми лекарствами своевременно, — отметил он.

По словам Фабрицио Франчезио, наряду с внедрением ИИ Группа Polpharma уделяет особое внимание вопросам безопасности данных и намерена продолжать сотрудничество с Казахстаном в этом направлении.

Фото: Kazinform

— Расширение производства в Казахстане, освоение новых лекарственных препаратов, подготовка специалистов и внедрение цифровых технологий — все это является частью долгосрочной стратегии Polpharma Santo в стране. Мы также уделяем особое внимание безопасности данных. В дальнейшем компания продолжит инвестировать в фармацевтическую отрасль Казахстана и содействовать развитию национальной системы здравоохранения, — подчеркнул он.

Группа Polpharma — ведущий региональный производитель фармацевтической продукции Центральной и Восточной Европы и СНГ, активно работающий на рынках Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В структуру входят шесть заводов, четыре научно-исследовательских центра. Polpharma входит в топ-20 мировых производителей генериков, объединяя более 5600 сотрудников и предлагая свыше 500 препаратов.