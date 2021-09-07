Еженедельная динамика роста цен на социально значимые продукты снизилась - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельная динамика роста цен на социально значимые продовольственные товары снизилась с 0,6% до 0,2%. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост цен на социально значимые продовольственные товары с января по август текущего года составил 9,9 %, что в два раза превышает темпы роста за 2020 год (4,6%). По признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим или монопольным положением вынесено 60 уведомлений о снижении цен. Из них добровольно исполнено 50 путем снижения цен на продовольственные товары от 5 до 10 %. Назначено 8 расследований», - сказал во время заседания Правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

По данным ведомства, еженедельная динамика роста цен на социально значимые продовольственные товары снизилась с 0,6% до минус 0,2%.

Также по информации Серика Жумангарина, в рамках исполнения поручения Главы государства по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки, проводится работа по 13 товарным позициям. В рамках анализов рынка ритейла начата комплексная проверка обоснованности торговых надбавок. Выявлены 25 фактов превышения торговыми сетями 15% торговых надбавок на СЗПТ, в связи с чем, направлены материалы местным исполнительным органам для привлечения к ответственности.

«По признакам ценовых сговоров и злоупотребления доминирующим положением уже приняты меры реагирования в отношении 10 торговых сетей. Работа в отношении торговых сетей продолжается. Крупнейшая республиканская сеть Магнум (ТОО «Magnum Cash&Carry») приняло на себя обязательство снизить торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары с 15 до 10 %», - проинформировал он.

Напомним, по данным Минторговли, за последние две недели цены на социальные значимые продукты в стране снизились на 0,5%.