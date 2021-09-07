Ежемесячный рост инфляции в Казахстане составил 0,5%
«Глобальная пандемия стала беспрецедентным макроэкономическим шоком, оказывающим давление на инфляционные процессы во всем мире. Под влиянием таких трендов, как разрыв в логистических цепочках, структурные изменения в спросе, экспансионные монетарные и фискальные программы поддержки экономики и других, сегодня рост инфляции наблюдается во всем мире. В результате, международные финансовые организации прогнозируют в 2021 году ускорение инфляции во всем мире до 3,9%», - сказал в ходе заседания Правительства министр национальной экономики Казахстана.
По информации ведомства, в Казахстане в августе текущего года ежемесячный рост инфляции составил 0,5%.
«Под влиянием сезонных факторов и эффекта отложенного спроса возрос вклад роста цен на платные услуги и непродовольственные товары. В этой связи, рост цен по платным услугам составил 0,8%, по непродовольственным товарам – 0,6%, по продовольственным товарам – на 0,1%», - проинформировал Асет Иргалиев.
По данным министра, в годовом исчислении инфляция в Казахстане по итогам 8 месяцев составила 8,7% и, согласно исторически сложившейся структуре, более 50% от нее приходится на рост цен на продовольственные товары.