Ежемесячные расходы возросли у жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посчитали ежемесячные расходы населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, по итогам четвертого квартала прошлого года ежемесячные расходы на душу населения возросли на 14,5% и составили 70,6 тысячи тенге.

Львиную долю в структуре расходов – почти 90% - занимают траты на потребительские товары. В том числе 46% - на продукты питания. Около 30% приходится на приобретение непродовольственных товаров, более 12% - на оплату услуг.

Большую часть средств североказахстанцы тратят на покупку мяса, хлебопродуктов и крупных изделий.

В группе непродовольственных товаров лидируют расходы на покупку одежды и обуви. Причем горожане тратят на такие покупки немного больше сельчан – примерно на 3%. Существенные же различия в расходах на платные услуги – в 1,9 раза. При этом в структуре платных услуг 37% занимают расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, треть тратится на оплату транспорта и связи. Третье место - расходы на образование.

Совсем незначительные расходы у североказахстанцев – менее 1% - на культурные мероприятия и организацию досуга.



