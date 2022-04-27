Ежемесячные расходы населения возросли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Один житель Северо-Казахстанской области ежемесячно в среднем расходует 76,6 тыс. тенге. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анализ проводился по итогам 2021-го года. В сравнении с предыдущим периодом, расходы возросли более чем на 15%. В их структуре почти 90% занимают потребительские затраты. Оставшаяся сумма приходится на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги.

Самой «дорогой» статьей расходов ожидаемо являются продукты питания – свыше 46%.

Недавно в ведомстве предоставляли статистику по росту цен на продовольствие. В структуре питания ведущее место принадлежит затратам на покупку мяса и мясопродуктов – почти треть. На втором месте - хлебопродукты и крупяные изделия.

При этом набор продовольствия городского и сельского населения отличается. У горожан выше, чем у сельских жителей, доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов и ниже - на хлебопродукты и крупяные изделия, сахар и кондитерские изделия.

В группе не непродовольственных товаров лидируют затраты на одежду и обувь – более 23%. Среди расходов на оплату услуг самые высокие на жилищно-коммунальную сферу, транспорт и связь, здравоохранение. На культурные мероприятия и организацию досуга жители региона тратят не более 2%. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в 1,8 раза.