РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Ежемесячные расходы населения возросли в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Один житель Северо-Казахстанской области ежемесячно в среднем расходует 76,6 тыс. тенге. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Анализ проводился по итогам 2021-го года. В сравнении с предыдущим периодом, расходы возросли более чем на 15%. В их структуре почти 90% занимают потребительские затраты. Оставшаяся сумма приходится на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги.

    Самой «дорогой» статьей расходов ожидаемо являются продукты питания – свыше 46%.

    Недавно в ведомстве предоставляли статистику по росту цен на продовольствие. В структуре питания ведущее место принадлежит затратам на покупку мяса и мясопродуктов – почти треть. На втором месте - хлебопродукты и крупяные изделия.

    При этом набор продовольствия городского и сельского населения отличается. У горожан выше, чем у сельских жителей, доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов и ниже - на хлебопродукты и крупяные изделия, сахар и кондитерские изделия.

    В группе не непродовольственных товаров лидируют затраты на одежду и обувь – более 23%. Среди расходов на оплату услуг самые высокие на жилищно-коммунальную сферу, транспорт и связь, здравоохранение. На культурные мероприятия и организацию досуга жители региона тратят не более 2%. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в 1,8 раза.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Северо-Казахстанская область Статистика
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!