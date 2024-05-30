Ежемесячные доплаты будут получать казахстанские ученые – Сенат одобрил закон

Депутаты Сената одобрили во втором чтении Закон РК «О науке и технологической политике», передает корреспондент агентства Kazinform.

Целями Закона являются создание благоприятных условий для развития науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, определение основных направлений и принципов развития науки, механизмов государственной поддержки субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.



Основными задачами Закона являются: решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности посредством устранения правовых пробелов, межотраслевая координация научной, научно-технической и инновационной деятельности, создание условий в подготовке научных кадров, реализация гарантий социальной защищенности научного работника и внедрение корпоративного управления.



Законом предусматриваются механизмы развития национальной научной системы Республики Казахстан, определяются субъекты научной деятельности, их права, закрепляется правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности.

Закон определяет основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций и меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности.



Законом определяются компетенции государственных органов в области научной и научно-технической деятельности, а также закрепляются механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, определяются ее участники и их права.



Также Законом закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрение новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.



Кроме того, в целях стимулирования научной деятельности сотрудников, имеющих ученую степень, внесены нормы, устанавливающие им ежемесячные доплаты, предоставления ведущим ученым, работающим в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческого отпуска, а также расширяется пакет социальной поддержки научных работников, включая молодых ученых.



Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: улучшение вклада науки в развитие экономики страны, а также повышение конкурентоспособности научного потенциала.



