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    12:05, 30 Май 2024 | GMT +6

    Ежемесячные доплаты будут получать казахстанские ученые – Сенат одобрил закон

    Казахстанские ученые
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Депутаты Сената одобрили во втором чтении Закон РК «О науке и технологической политике», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Целями Закона являются создание благоприятных условий для развития науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, определение основных направлений и принципов развития науки, механизмов государственной поддержки субъектов научной и (или) научно-технической деятельности. 

    Основными задачами Закона являются: решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности посредством устранения правовых пробелов, межотраслевая координация научной, научно-технической и инновационной деятельности, создание условий в подготовке научных кадров, реализация гарантий социальной защищенности научного работника и внедрение корпоративного управления.

    Законом предусматриваются механизмы развития национальной научной системы Республики Казахстан, определяются субъекты научной деятельности, их права, закрепляется правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности.

    Закон определяет основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций и меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности. 

    Законом определяются компетенции государственных органов в области научной и научно-технической деятельности, а также закрепляются механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, определяются ее участники и их права.

    Также Законом закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрение новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.

    Кроме того, в целях стимулирования научной деятельности сотрудников, имеющих ученую степень, внесены нормы, устанавливающие им ежемесячные доплаты, предоставления ведущим ученым, работающим в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческого отпуска, а также расширяется пакет социальной поддержки научных работников, включая молодых ученых.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: улучшение вклада науки в развитие экономики страны, а также повышение конкурентоспособности научного потенциала.

    Теги:
    Наука Сенат Ученые Зарплата Закон и право Законопроекты Миннауки и высшего образования РК Наука и инновации
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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