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    21:46, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2021» состоялся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел традиционный ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2021» по 8 видам спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Зимние соревнования прошли по 8 видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, хоккей с мячом, стрельба по мишеням снегом, автоспорт и зимний футбол.

    Участие в фестивале приняли заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен и председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев.

    «Уважаемые горожане и любители спорта, проведение зимнего фестиваля «Бұрқасын» стало ежегодной традицией. Как мы видим, в конкурсе принимают участие, как дети, так и старшее поколение. Большое спасибо спортсменам, которые принимают участие в зимних играх и проявляют активность. Наша цель-пропаганда здорового образа жизни и спорта. Всем желаем удачи!», — сказал заместитель акима города Нур-Султана Бахияр Макен.

    Кроме того, жителей столицы и любителей спорта, принявших участие в зимнем фестивале, от имени Министерства культуры и спорта поздравил олимпийский чемпион Серик Сапиев, а также поблагодарил акимат города Нур-Султана за организацию мероприятия.

    Самой молодой участницей лыжных гонок стала 4-летняя спортсменка, а самыми возрастными - участники до 50 лет.


    Молодые солдаты и военнослужащие поучаствовали в лыжных гонках, показав пример здорового образа жизни.

    «Наша цель – принять участие в «Бұрқасын-2021», где мы можем совместно заниматься спортом и быть примером для молодежи. В современном обществе очень важно сохранять здоровье молодого поколения. Поэтому от имени общественного объединения «Жас сарбаз» мы привлекаем около 30 подростков. Мы надеемся на победу», — сказал председатель филиала Республиканского общественного объединения» детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» г. Нур-Султана Асхат Налшыбек.



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