Ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын – 2021» пройдет в столице
Состязания пройдут по следующим видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, хоккей с шайбой, стрельба по мишеням снегом, автомотоспорт и зимний футбол.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. При прохождении регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Регистрация на лыжные гонки проводится с 20 по 26 февраля с 09:00 до 18:00 часов, заявки принимаются через приложение WhatsАpp по номеру +7 (707) 913 91 38. Стартовые номера участникам лыжных гонок будут выдаваться за 30 минут до старта для каждой возрастной группы.
Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарных норм и техники безопасности, согласно предварительной регистрации.
Победители и призеры каждой возрастной группы будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.
Начало мероприятия в 11:00 на реке Есиль, в районе Амфитеатра.