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    21:46, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын – 2021» пройдет в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 февраля в Нур-Султане пройдет традиционный зимний фестиваль «Буркасын-2021». Мероприятие состоится в рамках ежегодной зимней фестивальной программы по 8 видам спорта, передает официальный сайт акимата города.

    Состязания пройдут по следующим видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, хоккей с шайбой, стрельба по мишеням снегом, автомотоспорт и зимний футбол.

    К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. При прохождении регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Регистрация на лыжные гонки проводится с 20 по 26 февраля с 09:00 до 18:00 часов, заявки принимаются через приложение WhatsАpp по номеру +7 (707) 913 91 38. Стартовые номера участникам лыжных гонок будут выдаваться за 30 минут до старта для каждой возрастной группы.

    Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарных норм и техники безопасности, согласно предварительной регистрации.

    Победители и призеры каждой возрастной группы будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.

    Начало мероприятия в 11:00 на реке Есиль, в районе Амфитеатра.


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