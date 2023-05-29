Ежегодный областной смотр самодеятельного народного творчества прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодный областной смотр самодеятельного народного творчества «Ақмола жұлдыздары» в этом году был посвящен 310-летию Абылай хана, 205-летию Курмангазы и 180-летию Акана сері Қорамсаұлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении культуры Акмолинской области, в первом отборочном этапе смотра на предприятиях, в учреждениях участвовали порядка 70 тысяч акмолинцев из 276 сельских округов и трех городов области. В районных и городских гала-концертах выступили свыше 16 тысяч самодеятельных артистов.

Между тем, прошедший смотр стал настоящим праздником для акмолинцев. Пролог начался на площади Абылай хана областного центра, где более 100 девушек в национальных костюмах исполнили хореографическую композицию «Гүлдей құлпырған Қазақстан». В театрализованном представлении «Ер ұраны – Абылай» вниманию зрителей представлена картина избрания ханом Абылая.

В рамках смотра состоялась также выставка декоративно-прикладного искусства «Шаңырағы биік Қазақстан».

Хореографические коллективы исполнили танец «Аққу», а участники творческой лаборатории по рисованию организовали выставку художественных рисунков. Воспитанники домбрового кружка исполнили казахские народные кюи.

А в музыкальной композиции «Кюй атасы – Құрманғазы» в исполнении 300 домбристов и сводного оркестра казахских народных инструментов прозвучал кюй «Балбырауын» Курмангазы.

Ну а после гостей праздника ждал гала-концерт в ДК «Кокшетау».

«Высокий статус культуры – признак самостоятельности государства. И наша область по достоинству признается одним из крупнейших культурных центров страны. Сегодня у нас действуют все сегменты искусства, функционируют клубы, библиотеки, музеи, театры, филармония и множество других объектов. Только за последние пять лет мы отремонтировали порядка 90 объектов культуры. Благодаря спецпроекту «Ауыл - ел бесiгi» появилась возможность обновления инфрастурктуры в сельской местности. Так, за последние три года реализации спецпректа были отремонтированы пять районных ДК – Зерендинского, Астраханского, Жаксынского, Аршалынского районов, и буквально недавно после долгих лет простоя ввели в экспулуатацию клуб в Ерейментауском районе. В этом году работа продолжается», - отметил аким области Ермек Маржикпаев.

Победителей смотра определяли в трех группах. Первая - районы, центрами которых являются поселки, села. Здесь главный приз (автомобиль «Chevrolet Cobalt») достался Целиноградскому району, диплом 1 степени и 3 млн тенге – Коргалжынскому району, диплом 2 степени и 2 млн тенге - Зерендинскому району, диплом 3 степени и 1 млн тенге - Аршалынскому и Сандыктаускому районам.

Вторая группа - районы, центрами которых являются города. Здесь главный приз (автомобиль «Chevrolet Cobalt») забрал Ерейментауский район, диплом 1 степени и 3 млн тенге - Бурабайский район, диплом 2 степени и 2 млн тенге - Атбасарский район, диплом 3 степени и 1 млн тенге - Аккольский и Буландынский районы.

Среди городов областного значения город Косшы награжден главным призом - автомобиль «Chevrolet Cobalt», диплом I степени и 2 млн тенге получили города Кокшетау и Степногорск.