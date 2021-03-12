Ежегодную подачу заявлений на получение товаров и услуг для лиц с инвалидностью исключили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лица с инвалидностью будут подавать заявление на получение услуг и средств реабилитации через портал социальных услуг aleumet.egov.kz (ПСУ) один раз на весь срок инвалидности. Ежегодная подача заявлений, как это было ранее при системе госзакупок, исключается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Соответствующие изменения внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов». Приказ в новой редакции регламентирует получение средств и услуг реабилитации через ПСУ за счет государственного бюджета.

Также в документе регламентирована возможность согласования листа сопровождения индивидуального помощника и листа оказания услуги специалистом жестового языка посредством электронно-цифровой подписи на ПСУ.

С учетом необходимости индивидуальной подборки технических вспомогательных (компенсаторных) средств, в приказе прописаны их разновидности, медицинские показания и противопоказания к ним.

К примеру, если раньше в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) рекомендовали только кресло-коляску комнатную или прогулочную, то теперь их количество увеличено до 5 разновидностей (активная, многофункциональная, с электроприводом, с ручным, рычажным приводом).

Кроме того, изменения внесены в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК, введена норма в части возможности получения услугополучателем документов по результатам проведения медико-социальной экспертизы (справка об инвалидности, выписка из ИПР, справка о степени утраты общей/профессиональной трудоспособности и др.) в электронном формате через «личный кабинет» на портале Электронного правительства eGov.kz при наличии ЭЦП или с использованием одноразового пароля.



