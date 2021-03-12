Ежегодную подачу заявлений на получение товаров и услуг для лиц с инвалидностью исключили в РК
Соответствующие изменения внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов». Приказ в новой редакции регламентирует получение средств и услуг реабилитации через ПСУ за счет государственного бюджета.
Также в документе регламентирована возможность согласования листа сопровождения индивидуального помощника и листа оказания услуги специалистом жестового языка посредством электронно-цифровой подписи на ПСУ.
С учетом необходимости индивидуальной подборки технических вспомогательных (компенсаторных) средств, в приказе прописаны их разновидности, медицинские показания и противопоказания к ним.
К примеру, если раньше в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) рекомендовали только кресло-коляску комнатную или прогулочную, то теперь их количество увеличено до 5 разновидностей (активная, многофункциональная, с электроприводом, с ручным, рычажным приводом).
Кроме того, изменения внесены в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК, введена норма в части возможности получения услугополучателем документов по результатам проведения медико-социальной экспертизы (справка об инвалидности, выписка из ИПР, справка о степени утраты общей/профессиональной трудоспособности и др.) в электронном формате через «личный кабинет» на портале Электронного правительства eGov.kz при наличии ЭЦП или с использованием одноразового пароля.