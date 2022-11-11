Ежегодную 15% квоту получили дети из социально уязвимых групп в школы «БИЛ» и «Дарын»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ: теперь ежегодно детям из социально уязвимых групп будут предоставлять 15% квоту для поступления в специализированные школы «БИЛ», «Дарын» и другие, передает МИА «Казинформ».

«Главой государства было дано поручение по поддержке детей из социально уязвимых категорий и развитию инклюзивного образования. И для реализации этой задачи подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы. То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д. На сегодня, благодаря новому приказу, в такие специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей», - написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, есть уверенность в том, что предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах. Ранее, в рамках предложений НСОД, похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы.

«Мы должны создавать больше сбалансированных условий как для юных талантов, так и для тех, кто еще не сумел проявить себя из-за социально-экономических факторов», - отметил министр просвещения.

В стране создаются условия для поддержки одаренных детей. Это и выделение образовательных грантов, и проведение различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, и выделение квот при поступлении в специализированные школы и др. Также, к примеру, с этого года, впервые призеры международных предметных олимпиад ( 27 призеров в 2022 году) получили премии до 4,5 млн тенге.

Ранее министр писал о том, что международные исследования показывают важность соблюдения баланса в поддержке как талантливых детей, так и школьников из социально уязвимых групп.