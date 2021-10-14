Ежегодное мероприятие Centras Venture Day прошло в Алматы
14 октября 2021 года прошло ежегодное закрытое мероприятие Centras Venture Day в городе Алматы. Организаторами мероприятия являются финансовый холдинг Centras Group. Мероприятие на протяжении нескольких лет собирает на одной площадке инвесторов, международные финансовые институты, молодых и начинающих предпринимателей с целью поддержки и взращивания молодых предпринимателей, делясь опытом и знаниями с ними.
Одним из спикеров мероприятия от лица Фонда Социального Развития Nazarbayev University выступила управляющий директор Фонда социального развития НУ, а также эксперт по Impact-предпринимательсту – Анар Утешова.
Анар Абитаевна подробно рассказала о инновационных социальных проектах НУ и Impact-инвестировании, а также:
- Что такое Impact предпринимательство, цели и миссия;
- Impact финансирование;
- Программа деятельности Фонда социального развития;
- Социальная вовлеченность.