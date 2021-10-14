Ежегодное мероприятие Centras Venture Day прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодное мероприятие Centras Venture Day прошло 14 октября в Алматы. Управляющий директор Фонда Социального Развития Назарбаев Университета стала одним из спикеров Centras Venture Day и поделилась опытом по теме Impact предпринимательства, передает МИА «Казинформ».

14 октября 2021 года прошло ежегодное закрытое мероприятие Centras Venture Day в городе Алматы. Организаторами мероприятия являются финансовый холдинг Centras Group. Мероприятие на протяжении нескольких лет собирает на одной площадке инвесторов, международные финансовые институты, молодых и начинающих предпринимателей с целью поддержки и взращивания молодых предпринимателей, делясь опытом и знаниями с ними.

Одним из спикеров мероприятия от лица Фонда Социального Развития Nazarbayev University выступила управляющий директор Фонда социального развития НУ, а также эксперт по Impact-предпринимательсту – Анар Утешова.

Анар Абитаевна подробно рассказала о инновационных социальных проектах НУ и Impact-инвестировании, а также:

- Что такое Impact предпринимательство, цели и миссия;

- Impact финансирование;

- Программа деятельности Фонда социального развития;

- Социальная вовлеченность.