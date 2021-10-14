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    16:34, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ежегодное мероприятие Centras Venture Day прошло в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодное мероприятие Centras Venture Day прошло 14 октября в Алматы. Управляющий директор Фонда Социального Развития Назарбаев Университета стала одним из спикеров Centras Venture Day и поделилась опытом по теме Impact предпринимательства, передает МИА «Казинформ».

    14 октября 2021 года прошло ежегодное закрытое мероприятие Centras Venture Day в городе Алматы. Организаторами мероприятия являются финансовый холдинг Centras Group. Мероприятие на протяжении нескольких лет собирает на одной площадке инвесторов, международные финансовые институты, молодых и начинающих предпринимателей с целью поддержки и взращивания молодых предпринимателей, делясь опытом и знаниями с ними.

    Одним из спикеров мероприятия от лица Фонда Социального Развития Nazarbayev University выступила управляющий директор Фонда социального развития НУ, а также эксперт по Impact-предпринимательсту – Анар Утешова.

    Анар Абитаевна подробно рассказала о инновационных социальных проектах НУ и Impact-инвестировании, а также:

    - Что такое Impact предпринимательство, цели и миссия;

    - Impact финансирование;

    - Программа деятельности Фонда социального развития;

    - Социальная вовлеченность.


    Теги:
    Официально Бизнес Инвестпроекты Алматы
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