Ежегодное число случаев развития рака простаты может удвоиться к 2040 году

Международный коллектив медиков пришел к выводу, что ежегодное число случаев развития рака простаты вырастет с 1,4 млн в 2020 году до 2,9 млн в 2040 году, что приведет к увеличению смертности от этой формы рака на 85%. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Выводы исследователей были опубликованы в статье в научном журнале The Lancet.

- Так как все больше мужчин на Земле доживает до среднего и преклонного возраста, число случаев развития рака простаты будет неуклонным образом расти. Теперь мы знаем, что нас ожидает резкий всплеск в уровне заболеваемости данной формой опухолей, к которому нужно начать готовиться уже сегодня, - заявил профессор Института изучения рака в Лондоне Николас Джеймс, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Медики пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как будет меняться уровень заболеваемости раком простаты на глобальном уровне в ближайшие два десятилетия. При проведении этого анализа ученые учитывали то, как будет меняться средний возраст мужчин в этот промежуток времени, численность населения Земли в развитых и развивающихся странах, уровень здравоохранения и качество диагностики рака простаты.

Для получения этих оценок ученые воспользовались данными проекта Global Burden of Disease, в рамках которого специалисты ВОЗ и ведущих научных центров мира с 1990 года отслеживают частоту развития всех самых распространенных болезней в мире, а также данные Международного агентства по изучению рака (IARC) и разработанные его специалистами математические модели, описывающие то, как будет меняться уровень заболеваемости раком простаты в ближайшие десятилетия.

Используя эти данные и расчеты, исследователи пришли к выводу, что число случаев развития рака простаты будет быстро расти по всему миру даже при полной реализации всех мер, нацеленных на снижение частоты появления этих опухолей, в том числе борьбы с курением, лишним весом и неправильным питанием. Это, в первую очередь, связано с тем, что средний возраст мужчин будет быстро расти, что в особенности будет характерно для стран со средним и низким уровнем дохода.

В результате этого ежегодное число случаев развития рака простаты удвоится к 2040 году, причем самый большой количественный прирост придется на страны Восточной Азии, Южной Америки и Восточной Европы, на территории которых ежегодно будет выявляться больше 1,2 млн носителей этой формы опухолей. Схожим образом вырастет и число смертей - ежегодно в этих трех регионах мира от рака простаты будет умирать более 268 тыс. мужчин. Меньше всего ситуация изменится в Северной Америке и Западной Европе.

При этом ученые отмечают, что самый большой процентный прирост придется на страны Африки, а также на государства Юго-Восточной Азии и южных регионов Средней Азии, в которых и частота развития рака простаты, и смертей от этой вариации новообразований, вырастет более чем в два раза. Все это говорит о необходимости скорейшего внедрения методик скрининга и ранней диагностики рака простаты в этих регионах, на территории которых подобные исследования сейчас практически не проводятся.

По текущим оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,2 млн мужчин и уносят жизни примерно 360 тыс. человек. Как правило, рак простаты поражает пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.