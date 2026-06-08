Ежегодно в океан попадает 52 миллиона тонн пластиковых отходов — ООН

Мировой океан, покрывающий более 70% поверхности планеты, сталкивается с растущими угрозами из-за изменения климата, загрязнения, потери биоразнообразия и чрезмерного промысла. К таким выводам пришли около 550 экспертов из 86 стран, подготовившие доклад «Оценка состояния мирового океана», передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Человечество кардинально меняет морские экосистемы. В 2024 году население Земли достигло 8,2 миллиарда человек, при этом 37 процентов из них живут в пределах 100 км от побережья.

Это неизбежно приводит к концентрации человеческой и экономической деятельности в прибрежных зонах. Как следствие — масштабы добычи природных ресурсов растут, инфраструктура расширяется, объемы отходов увеличиваются, а естественная среда обитания деградирует.

Параллельно активизируется освоение шельфа: ветряные электростанции, глубоководные нефтегазовые платформы, прокладка кабелей и трубопроводов по морскому дну меняют ландшафт уже вдали от берега.

Изменение климата — главная угроза океану

Данные о потеплении океана и повышении уровня моря выглядят угрожающе:

Уровень моря растет в два раза быстрее, чем раньше. Из-за таяния ледников и теплового расширения воды темпы подъема выросли с 1,9 мм в год (до 2015 года) до 4,3 мм в год в 2023 году.

Температура в Арктике растет в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете.

Зоны гипоксии (или «мертвые зоны»), где уровень кислорода настолько мал, что большинство морских обитателей там выжить не могут, теперь занимают 4,5 миллиона квадратных километров.

Биоразнообразие угасает почти во всех морских ареалах

Морская флора и фауна находятся в критическом состоянии. И вот один из самых ярких примеров: с 1970-х годов коралловые рифы Карибского бассейна сократились примерно на 80 процентов. Если глобальное потепление превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия, планета может потерять до 90 процентов всех коралловых рифов.

Продолжает сокращаться площадь важнейших прибрежных экосистем — мангровых лесов и зарослей морских трав.

Из-за роста температур живые организмы — от планктона до морских млекопитающих — мигрируют к Северному и Южному полюсам. В то же время в изменившихся экологических условиях начинают агрессивно распространяться чужеродные (инвазивные) виды.

Загрязнение стало повсеместным

Загрязнение морской среды принимает угрожающие масштабы. Ежегодно в океан попадает 52 миллиона тонн пластиковых отходов. По оценкам, в воде находится 24 триллиона частиц микропластика, от которого страдают более чем 4 000 видов морских обитателей.

Растет и химическое загрязнение: в морской воде обнаружено более 4 000 соединений, входящих в состав лекарств и средств личной гигиены.

Вместе с тем, отмечают авторы доклада, в некоторых регионах снизился уровень концентрации вредных веществ, таких как ртуть.

Продовольственная безопасность под угрозой

Морские продовольственные системы — это важнейший источник питания и доходов. Океан обеспечивает 20 процентов животного белка, потребляемого людьми во всем мире.

Морская аквакультура продолжает развиваться, превратившись в глобальную индустрию с оборотом в 90 миллиардов долларов. Кроме того, 121 миллион человек увлекаются любительским и спортивным рыболовством, поддерживая местную экономику и собственное благополучие.

Тем не менее стабильность этой системы находится под большим вопросом. Авторы доклада сообщат о значительном перелове рыбы. Ежегодно от 8 до 14 миллионов тонн рыбы добывается за счет незаконного и нерегулируемого промысла, принося теневой экономике от 9 до 17 миллиардов долларов дохода.

Кроме того, вспышки болезней, загрязнение окружающей среды и климатический стресс ставят под удар долгосрочную устойчивость рыболовства и аквакультуры.

Океаническая экономика огромна, но пока неэкологична

Объем «синей экономики» оценивается в 1,5 триллиона долларов в год, а к 2030 году, по прогнозам, превысит три триллиона.

Прибрежный и морской туризм обеспечивает работой 174 миллиона человек.

Сегодня предпринимаются попытки оценить и минимизировать ущерб от добычи нефти и газа на шельфе, а также от судоходства. На долю последнего приходится более 80 процентов мировой торговли, но оно же вносит весомый вклад в глобальные выбросы парниковых газов.

Дефицит знаний

Международное сотрудничество в сфере управления океанами набирает обороты, однако существование 57 различных международных договоров приводит к фрагментарности действий.

Переход к устойчивой океанической экономике невозможен без принципов справедливости и активного учета опыта и традиций коренных народов. Без этого будет крайне сложно восстановить здоровье океана, обеспечить благополучие прибрежных общин и добиться сбалансированного развития.

В наших знаниях об океане по-прежнему остаются огромные пробелы. По состоянию на 2025 год на карту нанесено лишь 27 процентов морского дна. Это значит, что глубоководные экосистемы, биологические процессы и кумулятивный эффект от воздействия человеческой деятельности все еще плохо изучены.

Решения существуют

Авторы доклада предлагают множество решений. Среди них — природоориентированные подходы, сокращение вредных выбросов и расширение морских охраняемых зон.

Однако стоит трезво оценивать ситуацию: даже полное восстановление экосистем океана позволит достичь только около двух процентов глобальных целей по смягчению последствий изменения климата. И это лишь подчеркивает необходимость коренных, системных изменений во всей мировой экономике.

Грядущее десятилетие станет решающим, подчеркивают эксперты. Без быстрых и скоординированных действий на мировом уровне состояние океана продолжит ухудшаться. А это поставит под удар стабильность климата, биоразнообразие, продовольственную безопасность и благополучие миллиардов людей.

Ранее сообщалось, что Каспийское море стремительно отступает от береговой линии. По прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет уровень воды продолжит снижаться, что может затронуть жизнь миллионов людей в пяти прибрежных странах и нанести серьезный ущерб уникальной экосистеме региона.