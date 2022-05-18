Ежегодно в столице вводится более 3 млн квадратных метров жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается устойчивый ежегодный прирост населения. Поэтому на укрепление инфраструктуры жизнеобеспечения, содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры планируется направить внушительную сумму - 35,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоочередная приоритетность данных затрат обусловлена устойчивым ежегодным приростом численности населения на 4,5%, или ежегодно на 50 тыс. человек. Что является самым высоким показателем среди регионов. Соответственно ведется активная городская застройка, и ежегодный ввод жилья превышает более 3 млн квадратных метров», - сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления стратегического и бюджетного планирования Нур-Султана Айжан Тугельбаева.

Так, Управлению транспорта дополнительно выделяется 14 млрд 722 млн тенге, на средний ремонт дорог – 10 млрд тенге, субсидирование пассажирских перевозок – 4,4 млрд тенге, софинансирование проектов по строительству дорог за счет средств республиканского бюджета – 216,5 млн тенге.

Более 9 млрд тенге предусмотрено на обеспечение должного функционирования ливневой канализации, отвод и очистку стоков, газификацию, расширение реконструкции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и автономной группы котельной по улицам Сауран – Хусейн бен Талал. Эти проекты позволят газифицировать жилой массив Уркер, микрорайоны Чубары и Ондирис. Дополнительно будет введено в эксплуатацию 5,5 км сети водоснабжения, 4,7 км – сетей канализации.

По словам Айжан Тугельбаевой, Управлению строительства планируется направить 5 млрд 439 млн тенге, в том числе на строительство жилых комплексов 2,4 млрд тенге, реновацию ветхого жилищного фонда, продолжение строительства по проектам реконструкции русел реки Есиль и Сарыбулак.

«В текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 41 тыс. квадратных метров жилья по бюджетному строительству. На начало проектирования предусмотрены средства для двух пожарных депо, 9 школ и двух пристроек», - добавила спикер.

Всего бюджет города на 2022-2024 годы планируется пополнить за счет увеличения доходов на 62,3 млрд тенге. Также из республиканского бюджета городу предварительно поддержано выделение 78,2 млрд тенге.