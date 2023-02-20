Ежегодно в Костанайской области намерены реконструировать по 40 км теплосетей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Проблему изношенности тепловых сетей в Костанайской области и планах по их реконструкции обсудили сегодня местные власти на аппаратном совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ Даурена Аскарова, протяженность сетей теплоснабжения по области составляет свыше 810 км, а износ – уже 57 %.

«Подавляющее большинство сетей приходится на города и составляет 727,7 км с общим износом 64 %. По итогам 2022 года реконструировано 19 км тепловых сетей. В 2023 году продолжается реализация пяти переходящих проектов по реконструкции тепловых сетей общей сметной стоимостью 8,6 млрд тенге, - сообщил Аскаров. — Также на уточнение республиканского бюджета заявлены восемь проектов на сумму 16,5 млрд тенге. Реализация данных проектов позволит снизить износ сетей теплоснабжения на 2 %».

Также ведомство в этом году ожидает получение госэкспертизы на 18 проектов на реконструкцию 40 км теплосетей. Это обойдется бюджету в 17 млрд тенге. После реализации этих проектов износ тепловых сетей будет снижен еще на 3,6 %.

Всего же, согласно поручения Президента РК, до 2029 года в регионе необходимо снизить износ сетей теплоснабжения до 40 %.

Ведомство также планирует совместно с районными и городскими акиматами до 1 июня произвести техобследование всех сетей теплоснабжения.

Аким области Кумар Аксакалов высказал свою точку зрения касательно ежегодных объемов по реконструкции теплосетей.

«В текущем отопительном сезоне мы видим уже, что 830 технологических нарушений зафиксировано. Это больше, чем в прошлом отопительном сезоне на 8 %. Задача стоит по исполнению поручения Главы государства: снизить износ теплосетей до 40 % до 2029 года. Нам для этого нужно ежегодно ремонтировать как минимум 40 км теплосетей», - сказал глава региона.

Аксакалов также поручил пересмотреть объемы финансирования по реконструкции теплосетей. Акиматам городов и районов, не дожидаясь обследований по теплосетям, рекомендовано приступать к разработке ПСД по реконструкции теплосетей.