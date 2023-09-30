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    18:11, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ежегодно в Казахстане совершается около 2 тысяч преступлений против детей

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    Преступления против детей увеличились на 18 процентов, такие данные привела уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    - Ежегодно в Казахстане совершается около 2 тысяч преступлений против детей. Каждый день 1-2 ребенка совершают самоубийство или пытаются сделать что-то подобное. Только за 8 месяцев этого года количество самоубийств среди детей увеличилось на 47 процентов. Преступления против детей увеличились на 18 процентов, - сказала Д. Закиева, выступая на заседание Общественной палаты при Мажилисе, где рассматривался вопрос ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

    По ее словам, ежедневно совершается около 5 преступлений среди детей, и проблема буллинга также очень актуальна.

    - Каждый год 150 детей выпадают из окон или падают в люки. В частности, совместно с депутатами фракции «AMANAT», Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел, а также другими государственными органами мы разработали новый законопроект по обеспечению безопасности детей. В рамках документа учтены изменения, касающиеся насилия, жестокого обращения с детьми, безопасности подростков, а также улучшения инфраструктуры для детей, лицензирования учреждений для малышей, буллинга, - отметила уполномоченный.

    Теги:
    Дети Борьба с преступностью
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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