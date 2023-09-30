Ежегодно в Казахстане совершается около 2 тысяч преступлений против детей
Преступления против детей увеличились на 18 процентов, такие данные привела уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Ежегодно в Казахстане совершается около 2 тысяч преступлений против детей. Каждый день 1-2 ребенка совершают самоубийство или пытаются сделать что-то подобное. Только за 8 месяцев этого года количество самоубийств среди детей увеличилось на 47 процентов. Преступления против детей увеличились на 18 процентов, - сказала Д. Закиева, выступая на заседание Общественной палаты при Мажилисе, где рассматривался вопрос ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.
По ее словам, ежедневно совершается около 5 преступлений среди детей, и проблема буллинга также очень актуальна.
- Каждый год 150 детей выпадают из окон или падают в люки. В частности, совместно с депутатами фракции «AMANAT», Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел, а также другими государственными органами мы разработали новый законопроект по обеспечению безопасности детей. В рамках документа учтены изменения, касающиеся насилия, жестокого обращения с детьми, безопасности подростков, а также улучшения инфраструктуры для детей, лицензирования учреждений для малышей, буллинга, - отметила уполномоченный.