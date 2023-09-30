Преступления против детей увеличились на 18 процентов, такие данные привела уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ежегодно в Казахстане совершается около 2 тысяч преступлений против детей. Каждый день 1-2 ребенка совершают самоубийство или пытаются сделать что-то подобное. Только за 8 месяцев этого года количество самоубийств среди детей увеличилось на 47 процентов. Преступления против детей увеличились на 18 процентов, - сказала Д. Закиева, выступая на заседание Общественной палаты при Мажилисе, где рассматривался вопрос ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

По ее словам, ежедневно совершается около 5 преступлений среди детей, и проблема буллинга также очень актуальна.