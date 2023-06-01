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Ежегодно в Казахстане рождается более 400 тысяч детей. Ожидается ли дефицит школ и детсадов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Июня 2023, 13:47
Ежегодно в Казахстане рождается более 400 тысяч детей. Ожидается ли дефицит школ и детсадов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сеть дошкольных организаций в Казахстане растет соответственно росту численности детей. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Детское население имеет устойчивую тенденцию роста и составляет более трети населения Казахстана – 6,6 миллиона детей. Ежегодно рождается более 400 тысяч детей.

Благодаря совместным принятым мерам государства и общества у нас есть положительная динамика. За 10 лет сеть дошкольных организаций увеличилась на 3 670 единиц, а охват в них детей - на 263 809 детей. За десятилетие число школ, находящихся в аварийном состоянии, уменьшилось на 1 520, сегодня таких школ всего 60», – сказал Е. Оспан.

По его словам, с 2011 года сеть внешкольных учреждений увеличилась на 1 256 единиц, а контингент - на 581 071 ребенка. За последние 3 года количество неблагополучных семей уменьшилось на 2 345, а количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 21. Всего в Казахстане более 20 тысяч организаций образования всех уровней.

Вице-министр отметил, что охрана прав и интересов ребенка – главный вектор государственной политики. В Казахстане сформирована национальная законодательная база правовой защиты детства. Сегодня в Казахстане обеспечивают права детей 15 международных документов, 4 Кодекса и 15 Законов. Основными законами в сфере детства остаются Закон «О правах ребенка» и Закон «Об образовании».

Сегодня 1 июня – Международный день защиты детей. Этот праздник отмечается во всем мире с 1950 года.


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