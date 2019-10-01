Ежегодно в Казахстане от трудового рабства спасают более 100 человек – УНП ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Казахстане от трудового рабства спасают более 100 человек. В то же время по всему миру почти 40 млн людей находятся в рабстве. Об этом стало известно в ходе регионального семинара Академии правоохранительных органов совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Региональный семинар прошел на тему «Международное и региональное сотрудничество для пресечения незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов».

Так, согласно глобальному индексу рабства по всему миру почти 40 млн людей находятся в рабстве.

«Согласно отчету ФАТФ, незаконный доход от торговли людьми ежегодно в совокупности составляет около 150 млрд долларов. По глобальному индексу рабства Казахстан в 2017 году находился на 83 месте из 167 стран. В 2017 году органами внутренних дел было возбуждено свыше 250 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. При этом в нашей стране ежегодно из трудового рабства спасают более ста человек», - сказал старший преподаватель Кафедры 1-го института Академии правоохранительных органов при ГП РК Рахматулла Балашов.

Между тем, региональный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Данило Камписи отметил, что организация в рамках региональной программы готова оказывать поддержку по пресечению незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми.

«Борьба с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов является комплексной, и представляет значительные вызовы для развития эффективных мер противодействия. Во всем мире миллионы людей подвергаются торговле и незаконному ввозу в целях получения прибыли. УНП ООН уверен, что используя эффективную финансовую разведку и анализ, может помочь поддержать усилия по уголовному преследованию, а также позволить лучше понять структуру проблемы. Когда речь идет о незаконных финансовых потоках, очень сложно понять какие преступления послужили основой для получения незаконных денег. Мы пытаемся отслеживать финансовые ресурсы и работаем над тем, чтобы финансовые активы не подпадали в руки преступных группировок», - отметил Данило Камписи.

Он также напомнил о том, что в ноябре 2018 года в Нур-Султане была запущена сеть по возвращению активов.

«Данная сеть предназначена как раз для того, чтобы бороться с возвращением незаконных потоков. Эта сеть будет включать экспертов, которые будут обеспечивать всё, чтобы украденные финансовые средства выявлялись, идентифицировались и возвращались в ту страну, которую они принадлежат. Знаю, что в Казахстане данная проблема стоит остро. Финансовые средства незаконно получаются, и затем они выводится из страны», - добавил региональный координатор Управления УНП ООН.