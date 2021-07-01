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    13:46, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Ежегодно в Казахстане образуется  до пяти млн тонн твердых бытовых отходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане образуется 4,5-5 млн. тонн твердых бытовых отходов и около 1 млрд. тонн промышленных отходов. Об этом говорилось на пятом Евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, организаторы форума отметили, что отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для окружающей среды.

    «Ежегодно в Казахстане образуется 4,5-5 млн. тонн твердых бытовых отходов и около 1 млрд. тонн промышленных отходов. Свыше 80% твердых бытовых отходов отправляется на свалки и лишь 18% вторично перерабатывается. Для решения данной проблемы государство взяло направление на формирование и укрепление «зеленой» политики в работе с отходами», - приводят данные в Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste».

    Ранее сообщалось, что в столице стартовал пятый евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».


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