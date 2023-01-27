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    Ежегодно теряем 200 человек на производстве – профсоюзы РК

    27 Января 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов РК предлагает изменить модель по обеспечению безопасности труда на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безопасность труда, к сожалению, каждый день актуализируется. И мы ежегодно теряем 200 человек на производстве. Это практически необъявленная война, с которой мы должны бороться. Здесь мы предлагаем перейти от компенсаторской модели на рискоориентированную или на предупреждение и создание заранее тех условий, которые позволят нам обеспечить безопасность наших людей», - выразил позицию профсоюзов страны глава Федерации Сатыбалды Даулеталин.

    Сатыбалды Даулеталин отметил, что больше всего трагедии происходят в строительной сфере, далее в горнодобывающей, в том числе в добыче угля. При этом чаще всего там, где нет профсоюзов. В 70 % случаев смерти случаются по вине работодателя.

    По его словам, также в стране необходимо увеличить количество производственных советов, которые позволяют каждому работнику непосредственно участвовать в обеспечении условий безопасности.

    Также он сообщил, что за прошлый год в Федерацию поступило более 5,8 тысяч обращений, больше половины из них были связаны с нарушением прав. Спикер признал, что в стране все еще присутствует трудовой нигилизм, когда люди не знают своих прав.

    О нескольких нечастных случаях сообщалось в конце прошлого года, когда погибли рабочие на Аксуском заводе ферросплавов, на стройке в Петропавловске, во время ЧП в «АрселорМиттал Темиртау».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия Промышленность Строительство Общество АрселорМиттал
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