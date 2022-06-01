1 Июня 2022 12:57

Ежегодно проводится хирургическая коррекция 1500 новорожденным в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в стране активно развивается неонатальная хирургия. В год проводятся операции 1500 новорожденным. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране активно развивается неонатальная хирургия. В среднем ежегодно проводится хирургическая коррекция 1500 новорожденным, в том числе инновационными методами. Количество операций с применением эндоскопических технологий увеличилось с 19 до 22 процентов. Эффективность - 88,6%», - сказала министр.

По ее данным, количество кардиохирургических вмешательств, проводимых детям, увеличилось до 2 562. Внедрены современные методы интервенционной кардиологии.

«Эффективность оперативного лечения врожденных пороков сердца достигает 97,1%», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось , что в этом году планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований.

«С целью укрепления здоровья детей ежегодно на уровне ПМСП (первичной медико-социальной помощи) осуществляются профилактические осмотры детей от 0 до 18 лет. В этом году планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований, осмотров специалистов узкого профиля с акцентом на детях в возрасте 1 года, 3-х и 6-ти лет», - сказала Ажар Гиният.