16 Июля 2022 20:27

Ежегодно приток молодых специалистов будет составлять 300-400 тыс. - глава Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова встретилась с лидерами молодежных движений, активистами и молодыми предпринимателями г. Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН.

Глава ведомства рассказала о современных трендах на рынке труда, мерах содействия занятости и поддержки бизнес-инициатив молодежи, реализуемых госорганом в рамках исполнения поручений Главы государства, а также ответила на вопросы столичной молодежи.

На встрече Тамара Дуйсенова сообщила, что государством предусмотрен ряд инициатив, направленных на содействие продуктивной занятости молодежи.

Сейчас на Электронной бирже труда представлено более 105 тыс. вакансий. Также запущена единая платформа вакансий по национальным проектам.

Министр подчеркнула, что еще одной важной мерой, направленной на занятость, является проект по трудоустройству молодежи на крупные производственные предприятия.

«В прошлом месяце на Электронной бирже труда мы провели первую в Казахстане онлайн ярмарку вакансий. Мероприятие было направлено на трудоустройство молодежи до 35 лет. В ярмарке приняли участие 23 крупных компании, банки и торговые сети, представившие 1330 вакансий. Поступило 3,5 тыс. резюме. Работодатели в данный момент проводят дальнейшую оценку выбранных кандидатов. Подобные ярмарки будут проводиться на регулярной основе», – сказала Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что на рынок труда стали выходить казахстанцы, рожденные после 2000-х годов. В ближайшем будущем ежегодно приток молодых специалистов будет составлять порядка 300-400 тыс. человек, в результате чего постепенно изменится структура рабочей силы. При этом молодежь ценит гибкий график работы и уделяет большое внимание возможностям личностного развития.

«Важным направлением в обеспечении занятости молодежи является поддержка молодых предпринимателей и стартап-проектов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. Кредиты на развитие собственного дела выдаются на льготных условиях – под 2,5% годовых. Кроме того, на реализацию бизнес-идей молодежи выделяются гранты», – проинформировала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда, молодежные лидеры и молодые предприниматели договорились проводить подобные встречи на постоянной основе.