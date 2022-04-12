Ежегодно пожизненно лишается водительских прав 1500 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно пожизненно лишается водительских прав 1500 человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно пожизненно лишается водительских прав 1500 человек, в текущем году уже лишено 290», - сказал Атыгай Арыстанов.

Было отмечено, что в рамках осуществления надзора за дорожным движением в текущем году пресечено свыше 1,2 млн. нарушений ПДД.

«Следует отметить, что 41% от всех нарушений ПДД составляет превышение установленной скорости движения, 19% – нарушение требований знаков и разметки», - проинформировал Атыгай Арыстанов.

По его словам, почти 74 тыс. водителей привлечено к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств (6%) еще порядка 56 тыс. за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности (4,6%).

Оштрафовано свыше 6,5 тыс. пешеходов (67 656 или 5,5%).

Задержано почти 5,7 тыс. (+7,5%, 5 276) водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.

«При том, что несмотря на довольно суровые санкции – это 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет, имеет место тенденция роста таких видов нарушений на 7,5%. В случаях, если такие водители вновь садятся за руль в состоянии опьянения им грозит уже тюремный срок и пожизненное лишение права управления транспортным средством», - добавил Атыгай Арыстанов.