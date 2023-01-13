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Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов

13 Января 2023, 13:41
Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов призвал продолжить работу по укреплению единства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-премьер, Главой государства поручено продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа «Единство в многообразии».

«Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед Министерством стоит большая задача совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия. Необходимо усилить аналитическую и прогнозную деятельность в сфере межэтнической работы. Совместно с министерствами просвещения, культуры и спорта, высшего образования нужно постоянно проводить работу по укреплению межэтнического мира и согласия в стране», - сказал Алтай Кульгинов н расширенном заседании коллегии МИОР, обращаясь к представителям ведомства.

Вместе с тем, по словам Алтая Кульгинова, работа волонтеров и волонтерских организаций получила положительную оценку общества, а также положительную оценку Главы государства.

«В условиях пандемии мы были свидетелями, как волонтерские организации оказывали масштабную поддержку и помощь нашим соотечественникам и нуждающимся гражданам. В настоящее время действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer, в которой на сегодня зарегистрировано более 50 тысяч волонтеров, 680 организаций и более тысячи проектов. В прошлом году приняты законодательные нормы стимулирования волонтеров при трудоустройстве, поступлении в высшие учебные заведения, для волонтерских организаций – представления государственного имущества на льготных условиях. Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов», - сообщил вице-премьер.

Как он добавил, в текущем году будет проведен международный форум волонтеров.


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