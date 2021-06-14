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    14:05, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Ежегодно около 8 тысяч несанкционированных свалок выявляют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках космического мониторинга в Казахстане ежегодно выявляется около 8 тысяч свалок. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требует внимания и вопрос растущего количества несанкционированных свалок. В рамках космического мониторинга ежегодно выявляется порядка 8 тысяч свалок. Акиматами ведется работа по их ликвидации. При этом, чтобы системно решить вопрос незаконных свалок, в новом Экокодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте, внедрено лицензирование для предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов», - проинформировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе отчетной встречи с населением.

    Он напомнил, что в целях сокращения объемов образуемых отходов принят Закон по внедрению механизма энергетической утилизации отходов Waste to Energy. Определены шесть городов для строительства мусоросжигающих заводов: Нур-Султан, Актобе, Алматы, Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск.

    «Акиматами выделены земельные участки для строительства заводов, определены ближайшие точки подключения к электросети от энергопередающей организации. Уже начат прием документов для проведения аукциона для формирования перечня энергопроизводящих организаций. Во втором полугодии будем подводить итоги», - проинформировал министр.

    Ранее министр отметил, что наиболее острыми экологическими проблемами остаются: качество атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных вод, несовершенная система управления отходами. По данным ведомства, в стране накоплено 125 млн тонн твердых бытовых отходов.



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