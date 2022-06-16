16 Июня 2022 13:50

Ежегодно около 100 тыс. казахстанцев выходят на пенсию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила статистические данные касательно выхода казахстанцев на пенсию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если по году считать, то у нас выходит на пенсию около 100 тыс. человек. Выходят на рынок или достигают трудоспособного возраста более 300 тыс. молодежи. Поэтому сопоставить эти данные не совсем корректно», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената.

Она также прокомментировала возможность снижения пенсионного возраста.

«Нужно понимать, что любая инициатива в социальной сфере – это финансы. Снижение или повышение пенсионного возраста связано с финансовыми возможностями. Нужно еще понимать, какую пенсию мы будем получать. Мы при выходе на пенсию должны получать достойную пенсию. А сможем ли мы с маленьким стажем и с маленькими накоплениями получать ее? Сегодня вопрос в этом», - подчеркнула министр.

«Если мировую практику смотреть, то людей с опытом нужно вовлекать в социальную деятельность, чтобы они были активными. Поэтому отправить на пенсию и с этим закончить их трудовую деятельность нельзя», - добавила Т. Дуйсенова.