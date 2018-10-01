Ежегодно более 5 тысяч несовершеннолетних беременеют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суцицид и ранняя беременность - тревожные явления среди молодежи Казахстана, считает министр общественного развития РК Дархан Калетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике, ежегодно в мире юными матерями до 18 лет становятся более 15 миллионов девочек. Более 40% из них делают аборты. У нас ежегодно в таком положении оказываются более чем 5 тысяч девушек в возрасте 15-18 лет», - сообщил он, выступая на международной конференции по вопросам молодежи в Астане.

Высокие цифры Дархан Калетаев озвучил по случаям суицидов среди молодых людей как в мире, так и Казахстане.

«По данным ВОЗ ежегодно около 67 тысяч подростков в мире умирает от нанесения себе увечий. Суицид входит в число ведущих причин смерти среди девочек и мальчиков подросткового возраста. В Казахстане, по данным Комитета статистики, идет уменьшение суицидов среди молодых людей в возрасте 14 до 28 лет с 970 в 2015 до 818 в 2017 году. Но все равно цифра очень высокие», - добавил министр.

При этом он отметил, что молодежь и ее интересы находятся в центре внимания политики государства. В стране существует Комитет по делам молодежи и семьи, во всех регионах есть уполномоченные госорганы. Действует Совет по молодежной политике при Президенте РК. С 1993 года по программе «Болашак» получили образование в лучших вузах мира свыше 13 тысяч казахстанцев. С 2017 молодежь может бесплатно получить профессиональное техническое образование. По этой программе уже обучились более 38 тысяч молодых людей. В глобальном индексе развития молодежи из 180 стран Казахстан занимает 61 место.