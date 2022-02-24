Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно Атырауский нефтеперерабатывающий завод выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ. Об этом сообщил находящийся в регионе министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объекты ТОО «АНПЗ» расположены в черте города Атырау. Выбросы в атмосферу вызывают обоснованные жалобы со стороны жителей города. Ежегодно в атмосферу города АНПЗ выбрасывает свыше 10 тысяч тонн загрязняющих веществ. У завода имеется 277 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них 127 организованных и 150 неорганизованных. В этой связи, учитывая значительное количество неконтролируемых, неорганизованных источников, необходимо провести анализ и сократить их количество, оснастить эстакады налива/слива нефти установками рекуперации паров», - заявил Сериккали Брекешев.

Он поручил Комитету экологического регулирования и контроля при проведении экологической экспертизы проектных материалов ТОО «АНПЗ» обеспечить включение и реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ.

Министр сообщил, что завод систематически допускает нарушения экологического законодательства при сбросе сточных вод на поля испарения «Тухлая балка».

«По результатам проведенной в 2029 году проверки установлен факт сброса очищенных сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Общая сумма штрафных санкций составила более 70 млн тенге. Аналогичная ситуация произошла и в конце 2021 года, сумма штрафа составила более 29 млн тенге. ТОО «АНПЗ» необходимо обеспечить надлежащий производственный экологический контроль и не допускать сверхнормативные эмиссии. ТОО «АНПЗ» необходимо ускорить работу по рекультивации полей испарения «Тухлая балка», а также работы по рекультивации сбросного канала и реконструкции установок механических и биологических очистных сооружений», - сказал Сериккали Брекешев.