+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр

24 Февраля 2022 20:38
Поделиться:
Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно Атырауский нефтеперерабатывающий завод выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ. Об этом сообщил находящийся в регионе министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау назвали одного из главных загрязнителей атмосферы в Казахстане
9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области Начато расследование в отношении руководства АНПЗ по факту хищения

«Объекты ТОО «АНПЗ» расположены в черте города Атырау. Выбросы в атмосферу вызывают обоснованные жалобы со стороны жителей города. Ежегодно в атмосферу города АНПЗ выбрасывает свыше 10 тысяч тонн загрязняющих веществ. У завода имеется 277 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них 127 организованных и 150 неорганизованных. В этой связи, учитывая значительное количество неконтролируемых, неорганизованных источников, необходимо провести анализ и сократить их количество, оснастить эстакады налива/слива нефти установками рекуперации паров», - заявил Сериккали Брекешев.

Он поручил Комитету экологического регулирования и контроля при проведении экологической экспертизы проектных материалов ТОО «АНПЗ» обеспечить включение и реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ.

Министр сообщил, что завод систематически допускает нарушения экологического законодательства при сбросе сточных вод на поля испарения «Тухлая балка».

«По результатам проведенной в 2029 году проверки установлен факт сброса очищенных сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Общая сумма штрафных санкций составила более 70 млн тенге. Аналогичная ситуация произошла и в конце 2021 года, сумма штрафа составила более 29 млн тенге. ТОО «АНПЗ» необходимо обеспечить надлежащий производственный экологический контроль и не допускать сверхнормативные эмиссии. ТОО «АНПЗ» необходимо ускорить работу по рекультивации полей испарения «Тухлая балка», а также работы по рекультивации сбросного канала и реконструкции установок механических и биологических очистных сооружений», - сказал Сериккали Брекешев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Экология   #Промышленность   #Нефть  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В Атырау назвали одного из главных загрязнителей атмосферы в Казахстане
9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области
Начато расследование в отношении руководства АНПЗ по факту хищения
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
3 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
4 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
5 Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
6 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Читайте также
Цена на нефть взлетела: повлияет ли это на стоимость ГСМ в Казахстане
9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив