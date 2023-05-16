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Ежегодно 700-800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медпомощи населению – Ажар Гиният

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 13:23
Ежегодно 700-800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медпомощи населению – Ажар Гиният

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошлый год продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на четыре года. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно 700 – 800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медицинской помощи. Когда говорят нам, что Обязательное социальное медсоцстрахование не нужно, неэффективно, я хочу сказать – только за прошлый год состояние здоровья населения улучшилось, продолжительность жизни за один год увеличилась на четыре года. Это говорит о том, что сегодня медицинская помощь стала более доступной», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопрос журналистов после заседания Правительства.

Глава Минздрава добавила, что те, у кого на сегодня есть возможность, получают платные медицинские услуги, но простой народ получает медицинскую помощь в рамках ОСМС.

Ранее министр прокомментировала вопрос о возврате казахстанцам 50% их взносов в ОСМС.

«Сегодня законодательно определено, что эта система у нас социальная и солидарная. Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те 50 тысяч, 100 с лишним тысяч тенге поступает в год при средней зарплате, а на следующий год ему потребуется на миллион или больше 1 млн тенге медицинской помощи. Поэтому, чтобы эта помощь была доступна всем, чтобы она была одинакова, возвращаться суммы не могут. И это противоречит той системе сегодня, заложенной законодательно в рамках ОСМС», - сказала Ажар Гиният.


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