Ежегодный отчет показывает те же проблемы с исполнением бюджета - Ерлан Кошанов

К сожалению, ежегодно в Отчете указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета, заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня прозвучало много критики в адрес Правительства. Считаю, она была обоснованной. Вы видели, что мнения фракций по утверждению отчета также разделились.К сожалению, при рассмотрении Отчета ежегодно указываются одни и те же проблемы по исполнению бюджета. Одна из основных проблем — некачественное прогнозирование и планирование, — сказал Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты, где были рассмотрены отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что правительственные программы и национальные проекты не подкреплены бюджетом в полном объеме.

— Это приводит к постоянным изменениям программ и их целей. Руководители фракций уже обратили на это внимание. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов старались покрыть растущие расходы, но при планировании нужно искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, что может дать дополнительные поступления порядка 3 трлн тенге, — пояснил Ерлан Кошанов.

Он также подчеркнул необходимость контроля всех финансовых потоков, как бюджетных, так и внебюджетных фондов.

— Особое внимание надо обратить на дивидендную политику. Депутаты постоянно говорят об этом. Все эти проблемы необходимо решить на законодательном уровне. Мы уже работаем над новым Бюджетным кодексом, и в Парламенте на подходе новый Налоговый кодекс. Хочу отметить, что по некоторым вопросам у нас с Правительством пока нет общего понимания, например, по дивидендам, внебюджетным фондам и полному контролю Парламента над финансовыми потоками, — заявил Ерлан Кошанов.

Он добавил, что Правительству следует серьезно учитывать предложения депутатов при совместной работе над этими кодексами.