Ежегодная природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 апреля по 15 мая текущего года в 12 регионах Казахстана пройдет широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». Инициаторами мероприятия выступили министерства экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и Комитет национальной безопасности. Стороны подписали совместный приказ «О проведении природоохранной акции «Сайгак».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Целью акции является организация совместных мероприятий по усилению охраны сайгаков в период окоты и лактации, а также по пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории страны, пояснили в ведомстве.

В рамках приказа утвержден Координационный штаб по взаимодействию правоохранительных и природоохранных органов при проведении акции, а также план совместных действий.

Во время акции совместно с правоохранительными органами будут усилены меры по противодействию незаконному обороту рогов сайгаков и их вывозу за пределы страны.

По информации министерства, в данном широкомасштабном мероприятии задействованы мобильные группы, куда вошли около 200 инспекторов, 64 единицы автомашин высокой проходимости, 12 КУНГов РГКП «ПО «Охотзоопром», вертолеты АО «Казавиаспас», а также сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира О тмечается, что в 2019 году для ужесточения законодательства за браконьерство внесены изменения в Уголовный кодекс РК, согласно которым за это преступление предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет и конфискация имущества.

Кроме того, в целях сохранения и увеличения численности сайгаков, в 2020 году Министерством экологии был введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года, кроме использования в научных целях.

Вместе с тем, результаты природоохранных мероприятий прошлых лет показывают, что спрос на незаконную добычу рогов сайгака все еще высок. В прошлом году инспекторами Комитета лесного хозяйства и животного мира выявлено 85 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 727 туш и 3 489 рогов животного, ущерб составил 2,4 млрд. тенге.