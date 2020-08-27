Ежедневный мониторинг социально значимых лекарств ведут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ежедневно мониторится количество реализованных и оставшихся на складах социально значимых лекарственных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Определен список аптек, в которые в приоритетном порядке поставляются 69 наименований социально значимых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Список из 105 аптек расширен до 374 системообразующих аптек. Это позволяет нам регулировать поставки лекарств, их цены и реализацию», - сказала на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.
Она также отметила, что ежедневно проводится мониторинг объемов реализации и остатков по каждому из наиболее востребованных препаратов.
«На сегодня определено 22 наименования лекарственных препаратов, среди которых - жаропонижающие, антибиотики, антикоагулянты, гормональные, одноразовые медицинские маски», - подчеркнула она.
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