Ежедневный мониторинг цен на продукты питания ведется в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области ведется ежедневный мониторинг цен на продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с пороговыми ценами на 1 квартал 2022 года из 19 социально значимых продуктов питания в Алматинской области превышение роста цен свыше 15% не наблюдается. Кроме того, акиматами районов и городов ежедневно проводится мониторинг цен в розничной сети. В целях обеспечения потребности районов и городов в социально значимых продуктах питания осуществляется прием заявок на поставку продуктов питания из стабилизационного фонда. От 14 районов поданы заявки на поставку 1 500 тонн продуктов питания. В настоящее время подписаны договоры на отгрузку 95,5 тонн продовольственных товаров и осуществляется отпуск хлебопекарням области 1 000 тонн муки 1 сорта с АО «АзияАгроФуд» по цене 130 тенге за кг для выпечки социального формового хлеба», – сообщает пресс-служба министерства.

Дефицит продуктов на сегодняшний день по области не наблюдается, потребность населения в продуктах питания обеспечена, запасов достаточно на 2-3 месяца, а по некоторым товарам на 6-8 месяцев. АО «РИР «СПК «Жетісу» провёл встречи с производителями и торговыми субъектами Аксуского и Сарканского и Каратальского районов, и подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках сдерживания цен путём участия в льготном финансировании под 0,01% годовых по поставке продовольственных товаров по фиксированным ценам. Проведен ряд встреч с поставщиками ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО «Small&Skif», ТОО «Сабыржан Company» и достигнуты договоренности о сотрудничестве в рамках стабилизации цен на продукты.

Ежедневно совместно с акиматом города Талдыкорган проводится мониторинг цен в 8 супермаркетах торговых сетей Magnum, Тоймарт и Small по Талдыкоргану, а также в нескольких гастрономах, достигнута договорённость с руководителями сетей о неповышении и фиксации цен на продовольствие на уровне декабря прошлого года. С начала 2022 года проведено 2 сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализовано продукции на общую сумму 30,0 млн тенге по ценам местных сельхозтоваропроизводителей.

По общему уровню инфляции Алматинская область находится ниже на 0,2% от уровня республиканского показателя, в том числе по продовольственным товарам на уровне с республиканским показателем, по непродовольственным товарам ниже на 0,1%, по платным услугам ниже на 0,4%.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.