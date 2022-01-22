Ежедневное число случаев COVID-19 в Токио впервые превысило 10 тыс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый антирекорд суточного прироста случаев инфицирования коронавирусом зафиксирован в Токио. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные столичной администрации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

Согласно этим данным, за прошедшие сутки в городе было выявлено 11 227 новых случаев заражения коронавирусом. Для Токио это в очередной раз стало абсолютным антирекордом за все время эпидемии в Японии, показатель суточного прироста новых случаев заражения впервые побил отметку в 10 тыс. Рекордные показатели обновляются в столице уже четвертые сутки подряд. Ожидается, что и по всей стране в субботу будет зафиксирован новый антирекорд суточного прироста новых заражений, в пятницу в Японии впервые за эпидемию выявили более 47 тыс новых инфицированных.

Среди более 11 тыс новых случаев заражения в Токио 670 приходится на людей старше 65 лет, а 2 484 – на людей младше 20.

В связи с быстрым ростом числа инфицированных по всей стране японское правительство в пятницу ввело в Токио и 12 других префектурах квази-чрезвычайное положение, позволив их губернаторам попросить рестораны и бары закрыться раньше, а также прекратить или ограничить подачу алкоголя.

Режим усиленных мер против распространения коронавируса будет действовать с 21 января по 13 февраля в Токио и еще 12 префектурах Японии.

Всего за время эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2 млн человек, зафиксировано 18,4 тыс летальных исходов.