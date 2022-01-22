+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ежедневное число случаев COVID-19 в Токио впервые превысило 10 тыс

22 Января 2022 16:36
Поделиться:
Ежедневное число случаев COVID-19 в Токио впервые превысило 10 тыс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый антирекорд суточного прироста случаев инфицирования коронавирусом зафиксирован в Токио. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные столичной администрации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

Новости по теме
Большинство коронавирусных ограничений отменили в Великобритании
Манипуляция: В США отключили пандемию В России выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом

Согласно этим данным, за прошедшие сутки в городе было выявлено 11 227 новых случаев заражения коронавирусом. Для Токио это в очередной раз стало абсолютным антирекордом за все время эпидемии в Японии, показатель суточного прироста новых случаев заражения впервые побил отметку в 10 тыс. Рекордные показатели обновляются в столице уже четвертые сутки подряд. Ожидается, что и по всей стране в субботу будет зафиксирован новый антирекорд суточного прироста новых заражений, в пятницу в Японии впервые за эпидемию выявили более 47 тыс новых инфицированных.

Среди более 11 тыс новых случаев заражения в Токио 670 приходится на людей старше 65 лет, а 2 484 – на людей младше 20.

В связи с быстрым ростом числа инфицированных по всей стране японское правительство в пятницу ввело в Токио и 12 других префектурах квази-чрезвычайное положение, позволив их губернаторам попросить рестораны и бары закрыться раньше, а также прекратить или ограничить подачу алкоголя.

Режим усиленных мер против распространения коронавируса будет действовать с 21 января по 13 февраля в Токио и еще 12 префектурах Японии.

Всего за время эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2 млн человек, зафиксировано 18,4 тыс летальных исходов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Япония   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Большинство коронавирусных ограничений отменили в Великобритании
Манипуляция: В США отключили пандемию
В России выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки
В Грузии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом
Популярное
1 Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
2 Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
3 Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
4 Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
5 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
6 Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
Читайте также
В России выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки
Манипуляция: В США отключили пандемию
Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив