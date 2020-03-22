Ежедневно выпускается около 30 тысяч масок в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более одного миллиона медицинских масок продано в аптеках Актюбинской области за два месяца. Вместе с тем, в регионе ощущается дефицит масок. О ситуации с масками рассказал замакима области Нуржауган Калауов сегодня в ходе онлайн-выступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области подтвердил факт дефицита масок в розничной сети аптек, уверив, что ежедневно выпускается около 30 тысяч масок.

«Масок не хватает. Но в день выпускается около 30 тысяч масок, они поступают в аптеки, маски также шьют в ателье. Не хватает масок не только в Актюбинской области, но и в других регионах и странах.

За два месяца в области было продано более одного миллиона масок, нами дан заказ на 3,5 млн масок для аптек. Все медицинские учреждения обеспечены масками», - сказал он.