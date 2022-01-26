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Ежедневно в столичный Центр жилья поступает более 70 обращений по вопросам создания ОСИ

26 Января 2022 16:06
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Ежедневно в столичный Центр жилья поступает более 70 обращений по вопросам создания ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Единого центра жилья на постоянной основе проводят работу по распространению знаний в сфере управления и содержания многоквартирными жилыми домами. В день по вопросам создания ОСИ и отказа от услуг КСК приходит около 70 обращений от собственников имущества столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Одной из главных задач Центра является подготовка доступной информации по вопросам Закона «О жилищных отношениях».

«Количество жалоб на формы, не предусмотренные Законом «О жилищных отношений», растет, поэтому для специалистов Центра важно своевременно направить всю необходимую информацию для осуществления контроля за качеством обслуживания и расходованием денежных средств собственниками имущества», - отметила руководитель Городского центра ОСИ Гульвира Абетова.

Всего в столице на новые формы управления перешло свыше 1500 многоквартирных жилых домов. Для эффективной работы председателей ОСИ, а также для подтверждения квалификации и знаний управляющих жилыми домами проводятся семинары, тренинги, подготавливается видеоматериал, проводится тестирование в независимом центре сертификации.

Напомним, что обратиться в Единый центр можно по адресу: проспект Республика 32, либо посредством What's up +7 777 333 34 33.

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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Жилье   #Общество  
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