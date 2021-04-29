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    11:42, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Ежедневно в столице регистрируют до 500 случаев коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в столице рассказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в городе ежедневно в среднем регистрируется порядка 200-500 случаев КВИ, это больше, чем было в июле прошлого года (180-200 в среднем в июле), в этой связи столица продолжает находиться в «красной зоне» по оценке эпидемиологической ситуации», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Заместитель акима подчеркнул, что именно вакцинация является мощной профилактической мерой, и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски осложнений.

    «В своем выступлении Глава государства отметил, что единственно надежным решением в борьбе с КВИ является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономика и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса», - добавил Бахтияр Макен.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат
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