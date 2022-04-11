Ежедневно сдавать тесты на COVID-19 будут школьники и педагоги Гонконга

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Специального административного района Сянган КНР (САРС, Гонконг) будут требовать от школьников и педагогов ежедневно в обязательном порядке делать тесты на коронавирус. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила глава администрации Сянгана Кэрри Лам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Кэрри Лам, после возобновления занятий в очном формате школьники и педагоги должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус. К занятиям будут допускаться только те ученики и учителя, имеющие отрицательные результаты на COVID-19.

При этом более 10 млн бесплатных наборов для тестирования на КВИ будут распределены среди учащихся.

В заявлении местного органа здравоохранения отмечается, что непривитым ученикам не разрешат посещать внешкольные занятия, такие, как спорт и музыка.

В случае, если процентное соотношение зараженных коронавирусом среди общего числа учащихся, педагогов и персонала школы превысит 5%, то будет рассматриваться вопрос о приостановлении занятий в очном формате.

Ожидается, что в Гонконге в 20-х числах апреля возобновятся занятия у старшеклассников, а с начала мая ученики младших классов вернутся за парты.

По данным местных СМИ со ссылкой на департамент здравоохранения САРС, в Гонконге почти 80% подростков в возрасте от 12 до 19 лет прошли полный курс вакцинации против коронавируса, а среди детей в возрасте от 3 до 11 лет данный показатель составляет 30%.

Согласно официальным данным, по состоянию на 10 апреля в Гонконге зарегистрировано более одной тысячи новых локальных случаев заражения коронавирусом и 56 летальных исходов от COVID-19.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Гонконге превысило 1,19 млн человек, в то время как общее число связанных с этим летальных исходов достигло 8 557.