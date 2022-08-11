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Ежедневно от КВИ умирает до 400 человек в США
11 Августа 2022 12:39

Ежедневно от КВИ умирает до 400 человек в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на признаки замедления роста пандемии, в США продолжают умирать каждый день от коронавируса в среднем 400 американцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число новых случаев заражения вирусом снижается: в настоящее время ежедневно регистрируется 107 тыс. новых случаев – в среднем за последнюю неделю этот показатель снизился на 12%.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, число инфицированных вирусом американцев, получающих помощь в больницах по всей стране, достигло планового уровня и составляет около 43 тыс. пациентов. В то время, как прошлой зимой было госпитализировано более 160 тыс. больных с коронавирусом.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, смертность от коронавируса остается на стабильно высоком уровне.

Отмечается, что каждый день около 400 американцев погибают от коронавируса, и это общее ежедневное число не претерпело существенного снижения с весны. Только за последние семь дней в США было зарегистрировано чуть менее 2700 случаев смерти от COVID-19. С начала 2022 года из-за вируса погибло около 205 тыс. американцев.

Последний вирусный всплеск был в значительной степени вызван высокоинфекционными вариантами, которые продолжают повторно заражать американцев. Прошло более восьми месяцев с тех пор, как появился оригинальный вариант омикрона, и, хотя исходный штамм больше не циркулирует в США, его субварианты продолжают распространяться.

BA.5, субвариант омикрона, в настоящее время составляет более 87% новых случаев COVID-19 в США.

Эксперты в области здравоохранения вновь призывают американцев пройти вакцинацию, из которых более 70 млн остаются непривитыми.

Фото: abcnews.go.com



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