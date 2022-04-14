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    14:05, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Ежедневно на канал 102 в столице поступает до 3 тыс. обращений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно на канал экстренного вызова полиции «102» поступает около 2-3-х тысяч обращений граждан в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежедневно на канал экстренного вызова полиции «102» поступает около 2-3-х тысяч обращений граждан. С начала текущего года поступило 166 тысяч звонков, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Кайрат Раушанов.

    Спикер уточнил, что по фактам преступлений поступило более 11 тысяч звонков, по правонарушениям и происшествиям свыше 97 тысяч и более 57 сообщений иного характера.

    «Камеры видеонаблюдения являются неотъемлемой частью технических средств, которые используются в охране общественного порядка, выявлении преступлений и правонарушений. В последние годы активно реализуется проект поэтапного реформирования системы органов внутренних дел. Главной задачей и основным требованием реформы выдвигается сервисная модель обслуживания населения и полиция в шаговой доступности. В свете предъявляемых требований обеспечивает свою работу и Центр оперативного управления», - добавил Кайрат Раушанов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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