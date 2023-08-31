Ежедневно мониторить школьные видеокамеры будут полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети» проводится на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ОПМ проводится в два этапа. На первом этапе полицейские, совместно с представителями коммунальных служб, в населенных пунктах обследовали дорожную инфраструктуру возле учебных заведений и детских организаций дополнительного образования, находящихся вдоль проезжей части. Проверили автобусные парки и автобусы, перевозящие несовершеннолетних пассажиров.

«По выданным предписаниям на автодорогах области установлено 798 дорожных знаков, нанесено около 3,5 тысячи километров дорожной разметки, заменено 12 дорожных буферов, восстановлено более 3.5 тысячи погонных метров криволинейного бруса, установлено 5 светофорных объектов, 9 билбордов, 18 панно», - пояснили в ведомстве.

На втором этапе проводится работа непосредственно с водителями и пешеходами, с учениками и родителями в общеобразовательных школах – семинары, лекции, родительские собрания и круглые столы на тему соблюдения Правил дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ювенальной полиции ежедневно будут мониторить школьные видеокамеры, установленные для наблюдения за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории, идентифицировать лица и объекты, а также контролировать факты несанкционированного проникновения в учреждения образования.

«Безопасность детей - на особом контроле полицейских Жамбылской области. Призываем родителей быть предельно внимательными при переходе дороги с детьми, на личном примере показывать, как необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Водители, будьте особенно внимательны с несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами, ведь иногда они могут попросту растеряться на дороге», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области полиции Ержан Мананбаев.

Основной целью республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание - дети» является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепление у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах. Весь комплекс профилактических мероприятий направлен на повышение сознательности водителей, безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, отметили в ведомстве.