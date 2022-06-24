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Ежедневно более 360 человек страдают от бытового насилия в Казахстане
24 Июня 2022 22:33

Ежедневно более 360 человек страдают от бытового насилия в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году было совершено 1022 уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере, 53 тыс. административных правонарушений, вынесли 81 тыс. защитных предписаний. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, опираясь на статистические данные, в семейно-бытовой сфере как минимум три человека в день становятся жертвами уголовных преступлений, 145 – административных правонарушений, 221 - получают защитные предписания.

«На самом деле случаев намного больше, обращаются как раз только те, кто нашел в себе такую смелость обратиться. Данный вид преступлений имеет латентный характер. Очень многие жертвы долгое время умалчивают, терпят годами, обращаются в органы полиции в крайних случаях, иногда, к сожалению, погибают от рук агрессоров», - сказала депутат в кулуарах второго заседания Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT.

В этом году, как сообщила Д. Закиева, за первые полгода органы полиции направили в кризисные центры 2,7 тыс. женщин.

Она отметила, что каждый казахстанец может обратиться по номеру «111» по вопросам помощи семьям, в том числе по семейно-бытовому насилию.


Автор:
Корреспондент

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