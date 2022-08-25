Ежедневно 3 – 4 нетрезвых водителя задерживают жамбылские полицейские на трассах региона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Локальную отработку по выявлению нетрезвых водителей проводят жамбылские полицейские для снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также для профилактики нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за 22 дня отработки жамбылские полицейские зарегистрировали 75 фактов управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Так, днем в селе Кулан Рыскуловского района 57-летний водитель автомашины «Мерседес Бенц» совершил столкновение с припаркованным возле ресторана автотранспортом «Мерседес». Как показало медицинское освидетельствование, 57-лений мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. А при проверке установлено, что этот водитель еще в октябре 2021 года решением суда был лишен права управления транспортным средством на 7 лет.

По факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 346 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. За совершение подобного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, пояснили в правоохранительном ведомстве.

«Безопасность на трассах Жамбылской области продолжает оставаться серьезной проблемой, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. – В 98% случаев ДТП вина лежит на самих водителях. Ежедневно на трассах региона стражи порядка задерживают по 3 – 4 нетрезвых водителя. Из 75-ти задержанных в ходе отработки нетрезвых водителей один совершил дорожно-транспортное происшествие, а пять человек сели за руль пьяными повторно».

Как сообщалось, с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За этот период сотрудники полиции выявили более 25 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скорость и не выезжать на встречную дорожную полосу. От соблюдения ПДД зависит не только жизнь и самих водителей, и пассажиров и пешеходов.

На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Идет круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей. Для снижения числа аварий на автодорогах республиканского значения в регионе используется 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан», которые следят за скоростным режимом автотранспорта, отметили в ведомстве.