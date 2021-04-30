Езду водителя городского автобуса сняли на видео недовольные пассажиры
Сегодня в социальных сетях появилось видео с водителем автобуса, который, запрокинув ногу на панель, управлял одной рукой транспортным средством.
Многие подписчики пишут гневные комментарий о том, что большинство водителей общественного транспорта ведут себя таким образом. И жители Караганды просят применить соответствующее наказание для таких водителей. Руководство автопарка, обещают рассмотреть этот инцидент и принять меры.
«Во-первых, это нарушение правил дорожного движения. Водитель понесет административное наказание. Во-вторых, будет рассмотрено наше внутреннее наказание. Водитель будет лишен всех доплат», - сообщил директор Автопарка №3 Артур Григорян.
Стражи порядка тоже наказали дерзкого водителя за нарушения правил ПДД.
«Сотрудниками полиции установлен нарушитель. В отношении 28-летнего водителя составлен административный протокол по ст. ст.591 ч.1, 593 ч. 2 КРК об АП и наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58340 тенге)», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.