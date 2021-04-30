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    20:37, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Езду водителя городского автобуса сняли на видео недовольные пассажиры

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы сняли на видео водителя городского автобуса, который управлял одной рукой общественным транспортом, а в другой руке держал телефон. Также пассажиров возмутило то, что он запрокинул ногу на панель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в социальных сетях появилось видео с водителем автобуса, который, запрокинув ногу на панель, управлял одной рукой транспортным средством.

    Многие подписчики пишут гневные комментарий о том, что большинство водителей общественного транспорта ведут себя таким образом. И жители Караганды просят применить соответствующее наказание для таких водителей. Руководство автопарка, обещают рассмотреть этот инцидент и принять меры.

    «Во-первых, это нарушение правил дорожного движения. Водитель понесет административное наказание. Во-вторых, будет рассмотрено наше внутреннее наказание. Водитель будет лишен всех доплат», - сообщил директор Автопарка №3 Артур Григорян.

    Стражи порядка тоже наказали дерзкого водителя за нарушения правил ПДД.

    «Сотрудниками полиции установлен нарушитель. В отношении 28-летнего водителя составлен административный протокол по ст. ст.591 ч.1, 593 ч. 2 КРК об АП и наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58340 тенге)», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Дороги Транспорт Карагандинская область Видео Общество Правоохранительные органы
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