Новости
«Эйр Астана» возобновляет рейсы в Индию
25 Ноября 2021 19:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет рейсы в Индию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Новости по темеКакие развязки строятся в Алматы, рассказал замакима Более 200 улиц отремонтировали в этом году в Алматы Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
«С 16 декабря 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение регулярных рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели - Алматы с частотой 3 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320 по вторникам, четвергам и субботам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно эпидемиологических требований в соответствии расписанием, опубликованным на официальном сайте авиакомпании.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О последних и предполагаемых изменениях в законодательство о СМИ рассказали в Алматы на «Media құрылтай-2021»
- Электромобили в Казахстане: каковы перспективы развития производства
- Пограничники предотвратили въезд иностранца с поддельным документом
- Как развивалось машиностроение Казахстана в годы Независимости
- Какие развязки строятся в Алматы, рассказал замакима
- 25 млн тенге заработал организатор подпольного игорного заведения в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047